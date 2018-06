Reste von Fliegerbombe werden auf Stadtfest gezeigt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Die Überreste der in Dresden gefundenen Fliegerbombe sollen Ende August beim Dresdner Stadtfest gezeigt werden. Viele Bürger wollten wissen, wie die Bombe aussehe, sagte ein Sprecher des Polizeiverwaltungsamts am Freitag. Die Bombe hatte die Stadt Ende Mai zweieinhalb Tage in Atem gehalten. Sie war wenige Kilometer von der Dresdner Innenstadt entfernt unterhalb eines Fußwegs entdeckt worden. 9000 Menschen mussten damals ihre Wohnungen räumen - darunter über hundert Bewohner eines Altenheims. Weil eine erste Entschärfung schief ging und die Bombe zum Teil explodierte, zog sich die Unschädlichmachung des 250 Kilogramm schweren Sprengkörpers hin.