Experte inspiziert nach missglückter Entschärfung Bombe

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Nach der Teilexplosion einer Fliegerbombe in Dresden hat sich am Donnerstagmittag erstmals ein Sprengmeister dem Sprengkörper genähert. Seine Einschätzung: Die Bombe sei noch zu heiß, so dass die Kühlarbeiten fortgesetzt werden, teilte die Polizei mit. Die geplante Entschärfung der Weltkriegsbombe war am Mittwochabend missglückt. Es kam zu einer Explosion, und das Dämmmaterial um den Fundort hatte Feuer gefangen. Am Donnerstag setzten die Experten einen speziellen Löschroboter ein, um den den Blindgänger abzukühlen.