Großbrand in Sägewerk: Mehrere Rinder verendet

Drebach (dpa/sn) - Beim Großbrand eines Sägewerks im Erzgebirgskreis sind in der Nacht zu Mittwoch fünf Rinder in einem angrenzenden Stall unter der einstürzenden Decke begraben worden und verendet. Wie die Polizei mitteilte, waren kurz vor Mitternacht die Flammen in der 700 Quadratmeter großen Produktionshalle in Drebach entdeckt und die Rettungskräfte alarmiert worden. Zu diesem Zeitpunkte habe die Halle bereits in voller Ausdehnung gebrannt.

Die Feuerwehrleute hätten ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude verhindern können. Insgesamt waren 75 Brandbekämpfer aus vier Freiwilligen Feuerwehren mit zehn Fahrzeugen sowie das Technische Hilfswerk (THW) im Ortsteil Wilischthal im Einsatz. Angaben zur Schadenshöhe konnte die Polizei nicht machen. Es seien Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen worden.