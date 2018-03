Entwarnung nach Alarm an Schule

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Crailsheim (dpa/lsw) - Nach einem Alarm wegen möglicherweise bewaffneter Personen an einer Schule in Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) hat die Polizei am Montag Entwarnung gegeben. "Durchsuchung ist abgeschlossen. Es konnte keine verdächtige Person angetroffen werden", teilte das Polizeipräsidium Aalen auf Twitter mit. Der Alarm war gegen 10.00 Uhr ausgelöst worden. An der Suche nach möglicherweise gefährlichen Personen waren mehrere Einheiten sowie Mitglieder des in Göppingen stationierten SEK beteiligt.