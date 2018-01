Weltkriegsbombe in Bremen entschärft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa/lni) - In Bremen ist am Freitagabend eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft worden. Es sei zu keinen besonderen Vorkommnissen gekommen, teilte die Polizei am Abend mit. Der Fundort in der Überseestadt war in einem 4000-Meter-Radius abgesperrt. Mehrere Hundert Menschen waren von der Evakuierung betroffen. Es hatte auch Verkehrs-Einschränkungen gegeben. Neben der Bahnstrecke nach Oldenburg wurde die Bundesstraße 75 kurzfristig voll gesperrt. Auch die Schifffahrt auf der Weser, der öffentliche Personen-Nahverkehr und der Luftverkehr waren beeinträchtigt.