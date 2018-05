Feuerwehr hilft ausgesperrter Mutter

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Braunschweig (dpa/lni) - Der ausgesperrten Mutter einer Zweijährigen hat die Feuerwehr in Braunschweig geholfen. Die junge Frau war auf dem Balkon, als plötzlich die Tür verschlossen war. Vermutlich hatte sich die in der Wohnung spielende Tochter daran zu schaffen gemacht, wie eine Feuerwehrsprecherin mitteilte. Es gelang der Mutter nicht, das Kind zum Öffnen der Tür zu bewegen. Hinzu kam, dass sie kurz darauf ihre Tochter nicht mehr sehen konnte. Die von einer Nachbarin alarmierten Feuerwehrleute erreichten per Leiter ein Fenster und öffneten es. Dann befreiten sie die Frau aus ihrer misslichen Lage. Auch der Verbleib der Tochter wurde bei dem Einsatz am Samstag geklärt: Die Zweijährige schlief brav in ihrem Kinderzimmer.