Über 50 Feuerwehrleute bei Brand in Berlin-Lichtenrade

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Bei einem Brand in Berlin-Lichtenrade ist die Feuerwehr in der Nacht zu Montag mit mehr als 50 Mann im Einsatz gewesen. Das Feuer war in den frühen Morgenstunden in der Zwischendecke eines Einfamilienhauses in der Krusauer Straße ausgebrochen und drohte auf das Dach überzugreifen, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Montagmorgen sagte. Das konnte verhindert werden. Die Suche nach dem Brandherd in einer Zwischendecke sei schwierig gewesen und habe viele Kräfte erfordert, so der Sprecher. Menschen wurden nicht verletzt. Am Vormittag wollte die Feuerwehr die Brandstelle noch einmal begutachten.