Jugendliche prahlt in Berliner Schule mit Waffe: Festnahme

Berlin (dpa/bb) - Ein Jugendlicher hat in einer Oberschule in Berlin-Kreuzberg vor einer Mitschülerin mit einer vermeintlich geladenen Waffe geprahlt und damit einen Polizeieinsatz ausgelöst. Die 15-Jährige berichtete dem Rektor von dem Vorfall - der rief die Polizei. Die angerückten Beamten fanden den 16 Jahre alten Jungen in seinem Klassenzimmer. Er habe die Waffe verdeckt und griffbereit vor sich liegen gehabt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Der Jugendliche wurde bei dem Einsatz am Montag vorläufig festgenommen, die Waffe beschlagnahmt. Später stellte sich heraus, dass es sich um eine ungeladene Schreckschusswaffe gehandelt hat. Der Junge wurde zu seiner Mutter gebracht. In der Oberschule hat er jetzt laut Polizei dauerhaftes Hausverbot.