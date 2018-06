Frau aus Landwehrkanal gerettet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei haben in der Nacht zum Dienstag eine Frau aus dem Landwehrkanal in Berlin gerettet. Die Frau habe ihren Hund retten wollen, der zuvor ins Wasser gesprungen war, sagte ein Sprecher der Polizei. Sie wurde nach Angaben der Feuerwehr ins Krankenhaus gebracht. Der Hund konnte nur noch tot geborgen werden. Ein Busfahrer hatte die Frau an der Zossener Brücke in Kreuzberg entdeckt. Weitere Details nannten Feuerwehr und Polizei zunächst nicht.