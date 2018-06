Elfjährige nach Badeunfall in Berlin in Lebensgefahr

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Ein elfjähriges Mädchen ist nach einem Badeunfall am Malchower See in Berlin-Lichtenberg in Lebensgefahr. Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte, war es mit zwei weiteren Kindern im Alter von acht und elf Jahren am Dienstagnachmittag baden. Aus noch ungeklärter Ursache ging das Mädchen unter. Rettungskräfte konnten es aus dem Wasser bergen und reanimieren. Die anderen Kinder wurden nicht verletzt. Weitere Details nannte der Sprecher zunächst nicht.