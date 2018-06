16-jähriger Schüler aus Berlin vermisst

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Ein 16-Jähriger aus Berlin wird seit knapp einer Woche vermisst. Die Polizei gehe derzeit nicht von einem Verbrechen aus, sondern suche nach dem Jugendlichen, hieß es am Montag. Das Verschwinden des Jungen sei in der vergangenen Woche bei der Polizei gemeldet worden. Nach einem Bericht der Zeitung "B.Z." wurde der 16-jährige Schüler am Dienstag zuletzt von seinem Vater in Berlin-Mitte gesehen. Er habe nach Potsdam gewollt, sei aber dort nicht angekommen.