Mutter aus Benndorf soll Babys getötet haben: Haftbefehl

Benndorf/Halle (dpa/sa) - Die in einer Tiefkühltruhe gefunden Babys aus Benndorf (Mansfeld-Südharz) sollen von ihrer Mutter getötet worden sein. Die 46-Jährige sitzt deshalb in Untersuchungshaft. Das Amtsgericht Halle erließ am Freitag Haftbefehl wegen Totschlags in zwei Fällen, wie ein Sprecher mitteilte. Die Frau hatte sich zuvor in einer erneuten Vernehmung zu den Vorwürfen geäußert - "soweit sie sich erinnern wollte oder konnte", wie der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Klaus Wiechmann, mitteilte.

Die Kinder hätten bei der Geburt gelebt. Es handele sich um ein Mädchen und einen Jungen, wohl nicht um Zwillinge. Die Babyleichen waren am Dienstagabend in der Wohnung der Mutter gefunden worden, sie lebte dort mit einer Tochter im Teenageralter. Sie hat auch einen volljährigen Sohn. Die Säuglinge sind den Angaben der Mutter zufolge bereits mehrere Jahre tot, wie Wiechmann sagte. Weitere Details wollte der Sprecher mit Blick auf die laufenden Ermittlungen nicht nennen.

Der Ex-Partner der 46-Jährigen hatte am Dienstag die Polizei gerufen, weil es in der Wohnung einen toten Säugling gebe. Die Beamten fanden dann zwei Babyleichen. Die Mutter war nach einer Festnahme zunächst wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Die Ergebnisse der rechtsmedizinischen Untersuchung der toten Kinder standen zu der Zeit noch aus. Am Donnerstag war die Mutter erneut zu einer Vernehmung geladen und mit den Resultaten der Untersuchungen konfrontiert worden.