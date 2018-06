Mehrere Verletzte bei Unfall in Altena

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Altena (dpa/lnw) - Bei einem Verkehrsunfall in Altena im Märkischen Kreis sind am Freitagnachmittag fünf Menschen verletzt worden, drei davon schwer. Ein Kleinwagen sei aus zunächst unbekannten Gründen in eine Menschenmenge gefahren. Die Schwerverletzten seien von dem Auto erfasst worden. Es gebe keine Hinweise für Vorsatz. "Das war ein ganz normaler Unfall", sagte ein Polizeisprecher. Drei Rettungshubschrauber brachten die Verletzten ins Krankenhaus.

Mehrere Medien hatten zuerst über den Unfall berichtet. Möglicherweise habe der Fahrer oder die Fahrerin des Kleinwagens medizinische Probleme gehabt und sei deshalb in die Menschenmenge gefahren, berichtete der "Westfälische Anzeiger".