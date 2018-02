Staatsanwaltschaft ermittelt zum Leichenfund in Fulda

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Fulda/Zwickau (dpa/lhe) - Nach dem Fund einer Leiche in der Fulda nahe Bad Hersfeld hat die Staatsanwaltschaft im sächsischen Zwickau die Ermittlungen übernommen. Das teilte das Polizeipräsidium Osthessen am Montag auf Anfrage mit. Ob die für Montag angesetzte Obduktion vorgenommen wurde, blieb unklar. Ein Spaziergänger hatte den leblosen Körper am Freitag zwischen Bad Hersfeld und Niederaula in der Mitte des Flusses entdeckt.

Die Ermittler schließen nicht aus, dass es sich bei der Leiche um einen als vermisst gemeldeten Mann aus Gera in Thüringen handelt. Ein junges Paar aus Zwickau hatte im November einen Mord an einem 45 Jahre alten Mann gestanden. Sie hätten ihn mit einem Messer getötet, um an sein Auto zu kommen. Die Leiche des Mannes warfen sie angeblich bei Bad Hersfeld in die Fulda. Das Opfer konnte damals trotz aufwendiger Suche nicht gefunden werden.