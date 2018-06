Senioren-Paar mit Schusswaffe überfallen: Frau gefesselt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Aachen (dpa/lnw) - Ein Senioren-Ehepaar ist in seinem Haus in Aachen von Unbekannten überfallen und mit einer Schusswaffe bedroht worden. Die Frau wurde am Dienstagvormittag von den zwei Tätern gefesselt, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen richteten sie die Waffe auf den Mann und forderten die Herausgabe von Wertsachen. Weil sich die Frau befreien und die Polizei verständigen konnte, flohen die Täter ohne Beute. Wie die Unbekannten in das Haus gekommen waren, blieb zunächst unklar. Die Senioren erlitten einen Schock. Die Polizei fahndete nach den Tätern.