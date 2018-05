Polizistin erschießt Messerstecher in Zug

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Flensburg (dpa) - Nach dem Messerangriff und den tödlichen Schüssen einer Polizistin in einem Zug in Flensburg sind auch am Morgen viele Fragen offen. So gab es von der Polizei noch keine näheren Informationen zum Angreifer und zu dessen Motive sowie zum Tatablauf. Auch warum es zu der tödlich endenden Auseinandersetzung gekommen ist, konnte er zunächst nicht sagen. Am Abend hatte ein Mann einen Fahrgast und eine Polizistin mit Messerstichen verletzt, und wurde dann von der Beamtin erschossen.