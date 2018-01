Mann im Beziehungsstreit lebensgefährlich verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bonn (dpa/lnw) - Ein Beziehungsstreit in einer Wohnung in Niederkassel-Rheidt (Rhein-Sieg-Kreis) ist am frühen Dienstagabend gewalttätig eskaliert. Bei der körperlichen Auseinandersetzung soll eine 40-jährige Frau ihren 41 Jahren alten Partner schwer verletzt haben, wie die Polizei in Bonn mitteilte. Rettungskräfte behandelten ihn noch am Ort, anschließend wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach Angaben der Polizei erlitt der Mann lebensgefährliche Verletzungen. Die 40-Jährige wurde von der Polizei vorläufig festgenommen. Bonner Staatsanwaltschaft und Mordkommission ermitteln in dem versuchten Tötungsdelikt.