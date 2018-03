Leiche in Hille gefunden: Polizei geht von Tötungsdelikt aus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hille (dpa) - Die Polizei hat die Leiche eines vermissten 30-Jährigen in einer Scheune in Hille bei Minden gefunden und sucht nun nach einem 51-Jährigen. Der Mann sei dringend tatverdächtig, den Mann aus Niedersachsen getötet zu haben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitagabend mit.

Der 30 Jahre alte Tote aus Stadthagen bei Hannover wurde seit Sonntag vermisst, der 51-Jährige aus Hille seit Montag. Die Polizei kam in ihren Ermittlungen zu dem Ergebnis, dass es einen Zusammenhang zwischen dem Verschwinden beider Männer gibt.

Am Freitagnachmittag fanden die Ermittler das Fahrzeug des 30-Jährigen in einer Scheune in Hille in der Nähe des Wohnorts des 51-Jährigen. Auf dem angrenzenden Gehöft entdeckten die Ermittler schließlich die Leiche des Stadthageners. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten gehen von einem Tötungsdelikt aus. In welchem Verhältnis die beiden Männer zueinander standen, teilte die Polizei zunächst mit.