Entführungsfall Würth: Polizei verrät Details zur Festnahme

Fulda (dpa) - Der spektakuläre Entführungsfall sorgte im Sommer 2015 für Aufsehen in Deutschland: Der damals 50 Jahre alte Sohn des Industriellen und Milliardärs Reinhold Würth wird in ländlicher Idylle in Hessen gefangen und verschleppt. Einen Tag später wird er in einem Wald gefunden; unversehrt und an einen Baum gekettet. Nun - rund drei Jahre später - haben die Ermittler den mutmaßlichen Kidnapper gefasst. Heute werden Polizei und Staatsanwaltschaft ihren Fahndungserfolg präsentieren. Sie wollen die Umstände erläutern, die zur Ermittlung und Festnahme des Tatverdächtigen geführt haben.