Frau nach Messerangriff in Zittau vermutlich gestorben

Zittau (dpa/sn) - Nach einem Messerangriff in Zittau im Landkreis Görlitz ist eine Frau vermutlich gestorben. Die Polizei wollte am Mittwochmorgen zunächst nur den Messerangriff in Zittau bestätigen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur soll die Frau in der Folge des Angriffs am Dienstagabend jedoch gestorben sein. Für weitere Details verwies ein Sprecher auf die Staatsanwaltschaft, die am frühen Morgen zunächst nicht erreichbar war. Zuvor hatte der Mitteldeutsche Rundfunk über den Vorfall berichtet.