Bauarbeiter bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Ziegenrück (dpa/th) - In Ziegenrück im Saale-Orla-Kreis ist ein Bauarbeiter bei einem Arbeitsunfall schwer verletzt worden. Der 63 Jahre alte Mann habe nach ersten Ermittlungen am Freitag im Schwenkbereich eines Baggers gestanden und sei von der Schaufel getroffen worden, teilte die Polizei mit. Der Aufprall sei so schwer gewesen, dass der Arbeiter in einen Graben stürzte. Er sei mit einem Rettungshubschrauber in die Universitätsklinik Jena geflogen worden. Die Ermittlungen zur Unfallursachen liefen noch. Neben der Polizei führe auch das Amt für Arbeitsschutz die Untersuchungen.