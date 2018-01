Tote Dreijährige: Haftbefehl gegen Freund der Mutter

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Solingen (dpa/lnw) - Im Fall einer toten Dreijährigen in Solingen ist gegen den 18 Jahre alten Lebensgefährten der Mutter Haftbefehl wegen Mordes erlassen worden. Das sagte eine Sprecherin der Wuppertaler Polizei am Freitag. Die Obduktion des Mädchens hatte eine "massive äußere Gewalteinwirkung" ergeben, wie die Staatsanwaltschaft erklärte. Das Kind hatte demnach innere Blutungen und war zudem verbrüht worden. "Das in Kombination war nicht zu überleben", sagte ein Sprecher.

Der Freund der Mutter, ein gebürtiger Solinger, war nach der Tat am Mittwochabend festgenommen worden. Zuvor hatte die 24-Jährige einen Notarzt alarmiert, weil ihre Tochter nicht mehr geatmet habe.

Der junge Mann sei vernommen worden, habe aber noch nicht ausgesagt, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft. Zudem werde geprüft, ob die Mutter hätte eingreifen können. Der 18-Jährige habe gemeinsam mit der 24-Jährigen und ihrem Kind in der Solinger Wohnung gelebt.