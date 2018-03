Fünfeinhalb Jahre Haft für Wormser Bankräuber

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz/Worms (dpa/lrs) - Nach einem Banküberfall in Worms mit einer Spielzeugpistole muss ein Mann für fünfeinhalb Jahre ins Gefängnis. Das Landgericht Mainz entschied am Donnerstag auch, dass er in einer Entzugsklinik untergebracht wird. Der Angeklagte hatte vor Gericht gestanden, dass er im Oktober 2017 mit einer Plastikpistole in eine Bankfiliale gestürmt und fast 2500 Euro erbeutet hatte. Der Grund des Überfalls soll Geldnot gewesen sein, um sich Drogen zu kaufen. Die Staatsanwaltschaft hatte sieben Jahre Haft und die Unterbringung in einer Entzugsklinik gefordert. Der Verteidiger hoffte, dass sein Mandant direkt zur Suchttherapie in eine Klinik kommen kann.