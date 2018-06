Mann verängstigt Nachbarn mit Schreckschusspistole

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - Ein 46-jähriger Mann hat in Wiesbaden mit einer Schreckschusspistole einen Polizeieinsatz ausgelöst. Anwohner verständigten am Sonntagabend den Notruf und berichteten von einer Person, die mit Pistole auf einem Balkon stehe, wie die Polizei mitteilte. Beamte konnten den Mann wenig später in seiner Wohnung ausfindig machen und die Waffe sicherstellen. Verletzt wurde niemand.