Radfahrer fährt Mädchen an und fährt weiter

Wernigerode (dpa/sa) - Ein Radfahrer hat in Wernigerode ein sechs Jahre altes Mädchen angefahren und verletzt. Der Mann habe am Samstag ein Handy am Ohr gehalten und sei zu schnell gefahren, teilte die Polizei am Abend mit. Beim Überqueren einer Straße wurde das Kind erfasst. Es kam in ein Krankenhaus. "Im Weiterfahren pöbelte der Mann noch die Mutter an, dass sie auf ihre "Göre" aufpassen solle", berichtete die Polizei. Sie suchte nach dem Mann, der weiterfuhr, ohne sich um das verletzte Mädchen zu kümmern.