Jahrhunderte altes Grabmal gestohlen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Werben (dpa/sa) - Lange Zeit unbemerkt ist eine Holzschnitzerei aus dem 16. Jahrhundert in der Altmark gestohlen worden. Bei Aufräumarbeiten im Nebengelass einer Kirche in Werben fiel einem Mitarbeiter der Verlust an Silvester auf, wie die Polizei in Stendal am Donnerstag mitteilte. Der mögliche Tatzeitraum ist ungewöhnlich lang: zwischen dem Jahr 2015 und dem 31. Dezember 2017. Das etwa 1 mal 0,5 Meter große Epitaph hatte sich aus Restaurationsgründen in einer Holzkiste befunden. Spuren eines gewaltsamen Einbruchs wurden nicht festgestellt. Die Kriminalpolizei ermittelt in dem Fall.