Streit unter Flüchtlingen eskaliert

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Waldshut-Tiengen (dpa/lsw) - Bei einem Streit zwischen zwei Flüchtlingen ist ein 20-Jähriger in Waldshut-Tiengen (Landkreis Waldshut) mit einem Messer schwer verletzt worden. Gegen einen 21 Jahre alten Landsmann wurde Haftbefehl erlassen, wie die Polizei am Montag in Freiburg mitteilte. Ein Zeuge habe nach der Messerattacke sofort eingegriffen und den Tatverdächtigen mit einem Besen in Schach gehalten. Gleichzeitig habe er das schwer verletzte Opfer in Sicherheit gebracht und Erste Hilfe geleistet. Nach den bisherigen Ermittlungen sei der Zwist zwischen den zwei Eritreern am Samstagabend kurz vor Mitternacht eskaliert. Sie lebten gemeinsam in einem Zimmer einer Privatunterkunft.