Stahltresor aufgebrochen und Tausende Euro erbeutet

Waldmohr (dpa/lrs) - Unbekannte haben im Landkreis Kusel einen Stahltresor mit einem Winkelschleifer geöffnet und sowohl Tausende Euro als auch Schmuck erbeutet. Außerdem traten die Täter eine Tür ein und durchwühlten die angrenzende Wohnung, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dabei durchwühlten sie in dem Haus in Waldmohr sämtliche Schränke, Kommoden und Schubladen. Auch alle Geschäftsräume der Firma wurden von den Tätern durchsucht. In das Wohn- und Geschäftshaus waren die Täter gelangt, indem sie einen Maschendrahtzaun überwanden und eine Tür aufhebelten.