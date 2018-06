Söder und Herrmann zu Besuch in Füchtlingsheim Waldkraiburg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa/lby) - Nach einem massiven Polizeieinsatz in einer oberbayerischen Flüchtlingsunterkunft wollen sich Ministerpräsident Markus Söder und Innenminister Joachim Herrmann (beide CSU) heute vor Ort informieren. Bei dem Zwischenfall waren in der Unterkunft in Waldkraiburg (Landkreis Mühldorf am Inn) am vergangenen Mittwoch 150 Polizeibeamte eingesetzt worden, um einen Streit um Kühlschränke zu schlichten. Wachleute in der Unterkunft wollten Kühlschränke wegräumen, deren Betrieb die Leitung verboten hatte. Es kam zu Tumulten, ein Bewohner wurde laut Polizei durch einen Messerstich schwer verletzt. Nach dem Besuch wollen sich Söder und Herrmann vor der Presse äußern.