Ausschreitungen in Waldkraiburg: Neuerungen in Unterkunft

Waldkraiburg (dpa/lby) - Nach Ausschreitungen in einer Asylbewerberunterkunft in Waldkraiburg (Landkreis Mühldorf am Inn) in der vergangenen Woche haben sich die Stadt, die örtliche Polizei und die Regierung von Oberbayern auf Neuerungen in der Unterkunft verständigt. Dabei geht es unter anderem um mehr Sicherheit, vor allem in der unmittelbaren Nachbarschaft. Es sollen aber auch mehr Beschäftigungsmöglichkeiten für die "sich überwiegend friedlich verhaltenden Bewohner" geschaffen werden, teilten die Behörden in einer gemeinsamen Erklärung am Dienstag mit.

Konkret soll etwa eine Videoüberwachung in und außerhalb der Gebäude geprüft werden. Außerdem soll ein Konzept erarbeitet werden, das mehr Sicherheitsleute vor Ort vorsieht. Zusätzlich wird die Regierung von Oberbayern die Hausordnung überarbeiten. Für die Bewohner stellt die Stadt bald zusätzliche Beschäftigungsmöglichkeiten zur Verfügung. Zudem werde geprüft, wo auf dem Gelände ein Bolzplatz entstehen kann.

Am Mittwoch war ein Streit um Kühlschränke in der Unterkunft eskaliert. Bei Auseinandersetzungen wurden fünf Menschen verletzt, davon ein Bewohner schwer. Etwa 150 Polizisten mussten ausrücken, um die Lage zu befrieden.