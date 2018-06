Zwei Jugendliche verprügelt: Täter flüchtig

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Waldbröl (dpa/lnw) - Unbekannte haben zwei 18-Jährige in Waldbröl (Oberbergischer Kreis) zusammengeschlagen und verletzt. Die beiden Jugendlichen waren am frühen Sonntagmorgen zu Fuß unterwegs, als sie von zwei Männern zunächst angesprochen und beleidigt wurden. Dann kam es zum Handgemenge. Die beiden Täter hätten ihre Opfer so schwer verletzt, dass diese in ein Krankenhaus gebracht werden mussten, teilte die Polizei am Sonntag mit. Danach flüchteten die Schläger unerkannt. Einer der 18-Jährigen blieb stationär in der Klinik.