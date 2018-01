Verfolgungsjagd: 17-Jähriger flüchtet vor Polizei

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Großrosseln/Völklingen (dpa/lrs) - Ein 17-Jähriger hat sich im Saarland eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Der Jugendliche verursachte am Mittwoch mit dem Wagen seiner Eltern zunächst einen Unfall in Großrosseln, bei dem aber niemand verletzt wurde, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Er flüchtete mit dem Wagen, ignorierte Polizisten, die ihn stoppen wollten, überfuhr mehrere rote Ampeln und geriet mehrfach auf die Gegenfahrbahn. In Völklingen kam er dann an einem Linienbus nicht vorbei und flüchtete zu Fuß weiter. Die Polizei konnte ihn schließlich fassen.