Plakate von Flüchtlingsinitiative beschädigt

Velten (dpa/bb) - Der Staatsschutz ermittelt gegen ein Paar wegen der Beschädigung von Plakaten einer Flüchtlingsinitiative in Velten (Oberhavel). Es werde geprüft, ob die Taten politisch motiviert waren, teilte die Polizei am Montag mit. Beamte hätten in der Nacht zu Montag in der Nähe des Bahnhofs eine 30 Jahre alte Frau bemerkt, die die Plakate der Initiative "Willkommen in Oberkrämer, Leegebruch und Velten" beschädigt habe beziehungsweise stehlen wollte. Auf den Plakaten sei für ein Begegnungsfest geworben worden. Auch gegen ihren 44 Jahre alten mutmaßlichen Lebensgefährten werde ermittelt, hieß es. Es bestehe der Verdacht, dass er beteiligt war.