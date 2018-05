Radler bei Zusammenstößen mit Autos schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Waltershausen/Unterwellenborn (dpa/th) - Gleich zwei Mal sind in Thüringen am Montagabend Radfahrer nach Unfällen schwer verletzt in Krankenhäuser gekommen. In Unterwellenborn (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) konnten auch Vollbremsungen einen Zusammenstoß zwischen einem 44 Jahre alten Radler und einem Wagen vor einem Supermarkt nicht mehr verhindern. In Waltershausen (Landkreis Gotha) stieß eine 60 Jahre alte Autofahrerin mit ihren Wagen gegen das Hinterrad eines 59 Jahre alten Radfahrers, der daraufhin stürzte.