Männer überfallen Restaurant im Kreis Heinsberg

Übach-Palenberg (dpa/lnw) - Zwei mit Motorradhelmen bekleidete Männer haben ein Schnellrestaurant in Übach-Palenberg überfallen. Einer der beiden bedrohte einen Angestellten mit einer Schusswaffe, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Kassierer übergab ihm Bargeld in unbekannter Höhe. Nach dem Überfall am Mittwochabend flüchteten sie. Eine eingeleitete Fahndung führte zunächst zu keinem Erfolg.