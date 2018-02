Autofahrt mit Spielzeugwaffe löst Großfahndung aus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Traunreut (dpa/lby) - Mit einer Spielzeugwaffe hat ein 17-Jähriger während einer Autofahrt die Insassen eines anderen Wagens beim Überholen bedroht und eine Großfahndung der Polizei ausgelöst. Der 44 Jahre alte Fahrer des anderen Wagens habe die Waffe in der Hand des Beifahrers für echt gehalten und deshalb über den Notruf die Polizei verständigt, teilte die Polizei am Samstag mit. Die Einsatzzentrale der Polizei in Rosenheim löste sofort eine Großfahndung aus.

Auf einem Parkplatz in Seebruck (Landkreis Traunstein) entdeckten mehrere schwer bewaffnete Beamte den Wagen. Im Fahrzeug saßen vier Jugendliche im Alter von 17 bis 19 Jahren, die vom Aufgebot der Polizei "sichtlich geschockt" waren, wie die Beamten berichteten. Im Wagen stellten sie eine Spielzeugwaffe sicher. Dem 17-jährigen Beifahrer, der während der Fahrt den anderen Autofahrer mit der Spielzeugwaffe bedroht haben soll, droht nun eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr.