Polizei sucht 27-Jährigen Thüringer wegen Menschenraubes

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Suhl/Chemnitz (dpa) - Wegen Menschenraubes hat die Polizei die Öffentlichkeit bei der Fahndung nach einem 27-Jährigen um Unterstützung gebeten. In einem am Dienstag veröffentlichten Aufruf suchen die Behörden nach Hinweisen zu einem Mann, der bereits am vergangenen Dienstag in der Georg-Friedrich-Händel-Straße in Suhl einen 30-Jährigen geschlagen und lebensgefährlich verletzt haben soll.

Der mutmaßliche Täter habe das Opfer anschließend in dessen Auto im Kofferraum eingesperrt und sei mit ihm nach Chemnitz gefahren. Unterwegs habe er den 30-Jährigen dazu gezwungen, Geld an Bankautomaten abzuheben. In Chemnitz ließ der Gesuchte schließlich den schwer verletzten Mann frei und flüchtete.

Dem 30-Jährigen gelang es, mit seinem Auto zurück nach Suhl zu fahren. Die Behörden ermitteln wegen erpresserischen Menschenraubes und schweren Raubes. Das Amtsgericht in Meiningen hatte am Freitag Haftbefehl gegen den flüchtigen Tatverdächtigen erlassen.