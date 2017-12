Polizei muss Streit bei Weihnachtsfeier schlichten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Krawall an der Tür einer Weihnachtsfeier: Die Polizei ist in der Nacht zum Mittwoch zu einem Streit vor einem Kulturzentrum in Stuttgart gerufen worden und hat zehn Personen in Gewahrsam genommen. Ursache der Auseinandersetzung war laut Polizei, dass fünf offenbar betrunkenen Männer nach Mitternacht der Zutritt zur Veranstaltung verweigert wurde. Daraufhin solidarisierten sich den Angaben zufolge mehrere Hundert Festbesucher mit dieser Gruppe. Die hinzugerufene Polizei versuchte zunächst, die erhitzten Gemüter zu beruhigen und erteilte Platzverweise. Insgesamt zehn mutmaßliche Störer, die trotzdem blieben, wurden vorläufig festgenommen. Die Polizei war mit 25 Streifenwagenbesatzungen im Einsatz. Ihrer Einschätzung nach waren bis zu 500 Gäste bei der Feier.