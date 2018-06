Partygäste mit Machete bedroht und beraubt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Horror-Szenario auf einer Gartenparty in Stuttgart: Drei Unbekannte bedrohen Gäste mit einer Machete und rauben Geldbeutel und eine Musikbox - so geschehen am späten Mittwochabend in Stuttgart. Wie die Polizei mitteilte, hatten 16 Personen im Alter zwischen 16 und 32 Jahren auf einem Gartengrundstück eine Party gefeiert. Kurz vor Mitternacht tauchten plötzlich drei maskierte Männer auf, bedrohten die Gäste mit einer Machete, drängten sie in eine Gartenhütte und forderten die Geldbeutel. In lediglich einem der drei Börsen befand sich ein Kleinstbetrag. Die Unbekannten raubten noch die Musikbox und flohen. Eine Fahndung blieb zunächst erfolglos.