Nach Einbruch in Schule: Polizei nach den Tätern

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wertheim (dpa/lsw) - Bei einem Einbruch in eine Wertheimer Schule (Main-Tauber-Kreis) haben Unbekannte ungültige historische Geldscheine gestohlen - nun sucht die Polizei nach den Tätern. Die Währung aus der Zeit der Weimarer Republik habe im Büro des Hausmeisters gelegen, sagte ein Sprecher der Polizei am Dienstag. Es gehe um "Milliarden" - allerdings in Inflationsgeld. "Kollegen der Spurensicherung waren gestern in Weinheim", sagte er.

Den Ermittlungen nach drangen die Täter zwischen dem 22. Dezember und 7. Januar durch ein Kellerfenster in die Grundschule Reinhardshof ein. Da die Tür zum Schulbereich standgehalten habe, hätten die Unbekannten den Keller durchstöbert. Außer persönlichen Gegenständen seien unter anderem mehrere tausend Reichsmark Inflationsgeld entwendet worden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 500 Euro. Auch der SWR hatte über den Fall berichtet.