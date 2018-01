Festnahme in Stuttgart nach Schüssen auf fahrendes Auto

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach Schüssen auf ein fahrendes Auto in Stuttgart haben Spezialkräfte am Dienstag einen Mann festgenommen. Ein Sprecher des Polizeipräsidiums bestätigte das. Ein 18 Jahre alter Italiener stehe unter dringendem Verdacht, die Schüsse am Montagabend auf das Auto im Stadtteil Münster abgefeuert zu haben, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit.

Der 18-Jährige sei am frühen Morgen festgenommen worden und habe die Tat inzwischen teilweise eingeräumt. Der Hintergrund sei noch "völlig unklar". Durch die Schüsse auf das mit drei Männern besetzte Auto sei niemand verletzt worden. Der Fahrer habe die Polizei alarmiert.