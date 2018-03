35-Jähriger nach Raubüberfall an Prostituierten in U-Haft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Strotzbüsch/Wittlich (dpa/lrs) - Die Polizei hat in der Vulkaneifel einen Mann festgenommen, der eine 62 Jahre alte Prostituierte ausgeraubt haben soll. Der 35-Jährige kam in Untersuchungshaft, wie die Polizei in Wittlich am Montag mitteilte. Nach Ansicht der Ermittler lockte er die Frau am Montag vor einer Woche auf einen Parkplatz nahe Strotzbüsch und bedrohte sie dort. Er raubte von ihr mehrere hundert Euro Bargeld und verschwand. Da die Prostituierte in den Mann einen ehemaligen Kunden wiedererkannte, nahmen ihn die Ermittler bereits am Folgetag fest. Der Verdächtige war erst im vergangenen Frühjahr aus dem Gefängnis entlassen worden. Er hatte dort eine zweijährige Haftstrafe verbüßt.