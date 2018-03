Schüsse in Staßfurter Wohngebiet: Waffen sichergestellt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Staßfurt (dpa/sa) - In Staßfurt (Salzlandkreis) soll ein 26-jähriger Mann aus seiner Wohnung heraus geschossen haben. Am Samstagabend gingen bei der Polizei mehrere Anrufe ein, wonach der Mann schieße, teilte die Polizei am Sonntag in Bernburg mit. Auch als die Beamten eintrafen, hörten sie Schüsse. In der Wohnung des Mannes fanden sie mehrere Schreckschusswaffen, Pfeffersprays, einen Schlagring, ein Messer und geringe Mengen Cannabis. Die Waffen wurden laut einem Polizeisprecher sichergestellt. Einen Grund für die Schüsse gab der 26-Jährige nicht an. Er wurde belehrt und konnte in seiner Wohnung bleiben. Verletzte gab es nicht.