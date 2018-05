Mutter zeigt drogensüchtige Tochter an

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Speyer (dpa/lrs) - Eine Mutter hat in Speyer ihre drogensüchtige Tochter angezeigt. Sie habe telefonisch mitgeteilt, dass ihre Tochter sich unter Drogeneinfluss hinters Steuer gesetzt habe, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Eine Streife hielt die 30-Jährige, die auf dem Weg zur Arbeit war, daraufhin an. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen, den Führerschein und den Autoschlüssel musste sie bei der Kontrolle am Dienstagmorgen abgeben. Den Polizisten erzählte sie, dass sie jeden Abend zur Beruhigung einen Joint rauche. Seit dem zwölften Lebensjahr konsumiere sie täglich Marihuana, mittlerweile sei sie abhängig.