Einbruch in Tierpark: Mehr als 20 000 Euro Schaden

Sonneberg (dpa/th) - Unbekannte Einbrecher haben im Tierpark in Sonneberg einen Sachschaden von insgesamt mindestens 20 000 Euro angerichtet. Sie drückten laut Polizei in der Nacht zum Montag ein Tor gewaltsam auf und hebelten mehrere Fenster und Türen in den Büros auf. Dann hätten sie sämtliche Räume und Schränke durchsucht und einen Kaffee- sowie den Kassenautomaten des Tierparks geöffnet, teilten die Sicherheitskräfte am Dienstag mit. Die unbekannten Täter flüchteten mit einer Beute von mehreren hundert Euro. Der hohe Sachschaden rührt vor allem aus dem Aufbrechen des Kassenautomaten her.