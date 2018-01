Bis zu acht Jahre Haft nach Raubüberfall auf Ehepaar

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Regensburg (dpa/lby) - Wegen eines brutalen Raubüberfalls auf ein Ehepaar in der Oberpfalz sind vier Männer zu Haftstrafen von bis zu acht Jahren verurteilt worden. Bei allen vier Angeklagten habe sich negativ auf die Höhe der Haftstrafe ausgewirkt, dass die beiden Opfer noch immer unter den schweren psychischen Folgen der Tat litten, sagte der Vorsitzende Richter am Landgericht Regensburg am Freitag. Die Männer wurden hauptsächlich wegen Raubes, Körperverletzung und Hausfriedensbruchs verurteilt.

Für drei der vier Männer ist einem Landgerichtssprecher zufolge zudem die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt angeordnet worden. Ein fünfter Angeklagter, der nach anfänglicher Vermutung den Tätern den Tipp für den Einbruch gegeben haben sollte, ist freigesprochen worden.

Die vier Männer waren im September 2016 in das Haus des Ehepaars in Sinzing bei Regensburg eingedrungen und hatten dort die beiden gefesselt und ausgeraubt. Einer von ihnen soll die Frau zudem unsittlich oberhalb der Kleidung berührt und ihr mit vorgehaltener Schreckschusswaffe mit Vergewaltigung gedroht haben.

Die bewaffneten und maskierten Männer erbeuteten Bargeld und Gold im Wert von gut 30 000 Euro. Anschließend waren sie mit dem Wagen der Opfer geflüchtet. Die beiden Opfer konnten sich selbst befreien und die Polizei rufen.