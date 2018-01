Trickbetrüger bestehlen Seniorin in eigener Wohnung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Sindelfingen (dpa/lsw) - Trickbetrüger haben eine 90-jährige Seniorin aus Sindelfingen (Kreis Böblingen) in ihrer Wohnung um Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro betrogen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, erhielt die Seniorin am Dienstag einen Anruf einer unbekannten, älteren Frau, die sich als ehemalige Nachbarin ausgab. Kurz darauf bat die Seniorin den vermeintlichen Sohn der Anruferin und eine Begleitung in die Wohnung. Sie bewirtete die Männer, die es schafften, die 90-Jährige kurzzeitig abzulenken und auf ihren Balkon zu locken. Kurz darauf verließen die Täter die Wohnung unter einem Vorwand und die Seniorin musste feststellen, dass ihr gesamter Schmuck aus dem Schlafzimmer entwendet worden war.