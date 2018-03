Zigarettenautomat gesprengt: Geld fliegt 15 Meter weit

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Siegen (dpa/lnw) - Zwei unbekannte Jugendliche haben am frühen Dienstagmorgen in Siegen einen Zigarettenautomaten gesprengt und dabei erheblichen Schaden angerichtet. Zigaretten, Hartgeld und Trümmerteile seien 15 Meter weit durch die Luft geschleudert worden und hätten unter anderem ein in der Nähe geparktes Auto beschädigt, teilte die Polizei mit. Der Schaden wird auf 10 000 Euro geschätzt. Von den Tätern gab es zunächst keine Spur. Auch zum verwendeten Sprengstoff liefen die Ermittlungen. Anwohner waren durch den lauten Knall wach geworden und hatten zwei dunkel gekleidete Jugendliche fliehen gesehen.