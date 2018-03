Weisser Ring sucht Ehrenamtler

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin (dpa/mv) - Die Opferhilfeorganisation Weisser Ring hat 2017 im Nordosten weniger Menschen helfen können als im Jahr zuvor. Der Verband habe Schwierigkeiten, die Zahl der ehrenamtlichen Mitarbeiter stabil zu halten, sagte der Vorsitzende Thomas Lenz am Donnerstag in Schwerin. In den vergangenen Jahren sei die Zahl der Mitarbeiter in den 17 Außenstellen im Land von rund 150 auf jetzt 118 gesunken. Sie halfen im vorigen Jahr 400 Menschen, 2016 waren es noch 450. 259 Opfer von Straftaten erhielten finanzielle Hilfen, insgesamt 142 000 Euro. Damit sei mehr Geld ausgezahlt worden als 2016 mit 119 000 Euro. Der Landesverband profitiere dabei stark vom Bundesverband, denn die Einnahmen aus Beiträgen, Spenden und Bußgeldern hätten im Land nur 70 000 Euro betragen, sagte Lenz.