Mutmaßlicher Drogendealer in Schwerin festgenommen

Schwerin (dpa/mv) - Ein 22 Jahre alter mutmaßlicher Drogendealer ist am Donnerstag in Schwerin festgenommen worden. Gegen ihn wurde Haftbefehl erlassen, wie die Staatsanwaltschaft Schwerin mitteilte. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung in der Landeshauptstadt sowie einer anderen Wohnung in Boizenburg hätten die Beamten 1,5 Kilogramm Marihuana und eine Schreckschusspistole beschlagnahmt. Der Mann habe die Tatvorwürfe eingeräumt, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Die Behörde ermittle gegen ihn wegen des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge.